Wout van Aert: "Het zilver te veel"

Na zijn tweede plaats op het WK tijdrijden in Imola moet Wout van Aert in eigen land opnieuw vrede nemen met zilver. Het verschil met Filippo Ganna bedroeg wel maar 5.37, minder dan de 26 seconden vorig jaar.

"Dit is het zilver te veel", sprak hij meteen na afloop.

"Er is niet veel blijheid met deze zilveren medaille", zei hij in een eerste reactie. "Ik rijd een goede tijdrit, maar dit is het zilver te veel. Er valt me niets te verwijten. Ik rijd snel, maar ik word op waarde geklopt door Ganna. Hij is een superspecialist, echt een enorm sterke tijdrijder. Eigenlijk moet ik dan tevreden zijn met zilver, want hij is veel meer een tijdrijder dan ik, maar ik ben niet tevreden."

"Vijf seconden is niet veel", ging hij verder. "Gevoelsmatig moet ik tevreden zijn, maar al die zilveren medailles, ik ga ze thuis eens tellen. Of neen, dat doe ik misschien beter niet, want goed voor het kopke zal dat niet zijn."