WK Veldrijden zal allicht kunnen doorgaan

Burgemeester Bart Tommelein heeft er vertrouwen in dat het WK veldrijden van komend weekend in Oostende zal kunnen doorgaan. Dat zegt hij in de WK-special van onze sporttalkshow Offside, die vanavond wordt uitgezonden.

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, die dit weekend is opgedoken in de stad, zit niet bij de brede bevolking. Al blijven ze de situatie natuurlijk nauwlettend in de gaten houden. De veiligheidsmaatregelen worden in ieder geval verstrengd.

Bart Tommelein, burgemeester Oostende: "Ik hoop dat het kan doorgaan, ik heb er toch wel goede hoop op. Er zijn heel goede maatregelen genomen, strenge maatregelen. We gaan die nog wat verstrengen. En ik hoop van zondag toeschouwer te kunnen zijn, weliswaar vanuit mijn zetel."

Tommelein blijft natuurlijk de situatie op de voet volgen, met ondermeer virologen, minister van sport Ben Weyts en de organisatie. Publiek was al niet toegelaten op de afgesloten WK-site, en iedereen die er toch is, moet een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Ook Paul Herygers en bondscoach Sven Vanthourenhout zijn ervan overtuigd dat alles op die manier veilig kan verlopen.

