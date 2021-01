WK veldrijden onzeker na corona-uitbraak

Er heerst onzekerheid over het al dan niet plaatsvinden van het WK veldrijden in Oostende na een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Dat zegt burgemeester Bart Tommelein zondag in De Zevende Dag.

Afgelopen week zijn verschillende besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus vastgesteld in Oostende. De besmettingen doen zich voor op de afdeling geriatrie van de campus Serruys van AZ Sint-Jan, het revalidatiecentrum BZIO en woonzorgcentrum A. Lacourt. Burgemeester Bart Tommelein zegt in het actuaprogramma dat er intussen 16 bevestigde gevallen zijn van de Zuid-Afrikaanse variant, maar verwacht nog een stijging van dat cijfer omdat er momenteel nog tests worden geanalyseerd.

In overleg met organisatoren, Minister en virologen

De uitbraak veroorzaakt onzekerheid over het WK veldrijden dat plaatsvindt tijdens het weekend van 30 januari. "We zijn in overleg met de verschillende organisatoren en met minister van Sport Ben Weyts. Er is ook advies gevraagd aan virologen en we bekijken of de maatregelen nog moeten worden verstrengd. Het WK staat momenteel ter discussie", zegt Tommelein. Voorheen was er al beslist om geen publiek toe te laten tijdens het WK en om het aantal mensen ter plaatse sterk te beperken.

