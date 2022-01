WK Veldrijden beloften: Wyseure Wereldkampioen!

Met een echte one-manshow heeft Lichterveldenaar Joran Wyseure in Fayetteville de wereldtitel gegrepen bij de beloften. In de tweede ronde vertrok hij, niemand kon hem nog bijbenen.

Fenomenaal. Dat is het woord dat het beste past bij de prestatie van Joran Wyseure. Eerder dit seizoen al meer dan verdienstelijk tussen de profs, in de cross van Gullegem. In de modder daar, maar wie die cross zag wist toen al: dit is een machtsmens.

Ideaal koersverloop

In de eerste ronde startte Gerben Kuypers uit Ramskapelle snel en voerde zo een eerste schifting door. Alle favorieten zaten zo na één ronde in een rotvaart voorin. In ronde twee legde Wyseure zijn kaarten op tafel. Met een krachtige versnelling op de trappen en daarna ook op de klim, rukte hij zich los uit die kopgroep. De andere Belgen stopten netjes af, Wyseure kon zijn grote motor in gang trekken. Voor een machtsmens, een ideaal scenario.

Twee vragen hielden de cross spannend: Zou Wyseure volhouden en zouden de Nederlanders nog voor een tegenschot zorgen? Op vraag één was het antwoord verbluffend duidelijk: ja. Wyseure bleef rondjes malen aan een hoog tempo. Even kwam Ronhaar op negen seconden maar Wyseure kraakte niet en vergrootte de kloof weer tot 14 seconden. Op vraag twee was het antwoord zo ook duidelijk: neen, de Nederlandse armada was onvoldoende sterk om het hoofd te bieden aan de kracht van Wyseure.

Verstrynge ruikt zijn kans

Belgisch kampioen Emiel Verstrynge zag in de voorlaatste ronde zijn kans. Hij loste de Nederlanders en rukte zich los. Op weg naar plaats twee, zo leek. Maar Verstrynge knalde echt weg en leek zo zelfs in de buurt de komen van Wyseure. Maar die bleef zijn hoge tempo ontwikkelen, en hield een bonus van een tiental seconden over. 29 januari is zo de dag waarop Joran Wyseure definitief naam maakt: in Fayetteville grijpt hij de regenboogtrui bij de beloften! Emiel Verstrynge pakt uiteindelijk het zilver, Thibau Nys het brons. Een volledig Belgisch podium dus.