WK Basketbal: Belgian Cats verliezen openingswedstrijd

Zeker in de eerste periode kwamen de Cats mooi voor de dag tegen de regerende wereldkampioen en olympisch kampioen, maar de Belgische speelsters moesten hun tegenstanders in de tweede helft laten glippen. Emma Meesseman eindigde met 4 punten, 4 assists en 4 rebounds.

Vrijdagochtend volgt de tweede groepsmatch, tegen Zuid-Korea. Nadien spelen de Cats in de poulefase nog zondag tegen Puerto Rico, dinsdag tegen Bosnië en woensdag tegen China. De top 4 in de groep stoot door naar de kwartfinales. Het doel is minstens de tweede ronde bereiken. De Belgische vrouwen werden vier jaar geleden op hun eerste WK verrassend vierde. Latere winnaar VS schakelde België uit in de halve finales.

Destijds waren Emma Meesseman en co een absolute outsider. Voor deze Wereldbeker zijn de verwachtingen hoger.