"Witte rook over toekomst KVO", zegt stad Oostende

Er is een oplossing voor KV Oostende. Afgelopen nacht is er een akkoord bereikt over het voetbalstadion. Dat laat het stadsbestuur van Oostende weten.

"Na intensief overleg zijn Alychlo, PMG en Stad Oostende tot een akkoord gekomen over de toekomst van voetbalploeg KV Oostende", schrijft schepen Björn Anseeuw op zijn website.

"Burgemeester Bart Tommelein en schepen Björn Anseeuw hadden een bemiddelende rol opgenomen, met als doel KVO in eerste klasse te houden en het voortbestaan van KVO Jeugd te verzekeren. Na tien dagen intense gesprekken is er nu een akkoord. We danken onderhandelaars Alychlo en PMG voor hun constructieve houding. We kijken uit naar een goede verdere samenwerking.”

Akkoord huurprijs

Afgelopen nacht is een akkoord bereikt over de huurprijs van het voetbalstadion, bevestigt schepen Björn Anseeuw aan onze redactie. Alychlo, de vennootschap van Marc Coucke, heeft een 'grote inspanning' gedaan waardoor de huurprijs van het stadion niet langer het grote struikelblok is.

"Er is nog niks getekend"

Voorzitter Frank Dierckens staat wel nog even de rem. "Er is nog niks getekend tussen de drie partijen."

De club reageert voorlopig enkel op de website. "KV Oostende werkt in alle discretie verder aan de overname van de club en zal op 4 mei zijn licentiedossier verdedigen voor het BAS, dat zich vervolgens op 10 mei zal uitspreken. De club is natuurlijk verheugd te vernemen dat er een akkoord is tussen PMG en Alychlo, maar wenst verder nog geen commentaar te geven. KVO heeft er wel alle vertrouwen in dat het ook volgend seizoen nog als profclub zal aantreden."