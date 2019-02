Wintermercato: West-Vlaamse clubs versterken zich

Pereira werd in 2012 door ManU weggeplukt bij Neuchâtel Xamax. Na meerdere uitleenbeurten mocht hij in mei 2017 debuteren in het eerste elftal van de Red Devils. In de competitiematch tegen Crystal Palace (2-0) hield hij meteen de netten schoon. Dit seizoen werd Pereira door ManU uitgeleend aan het Portugese Vitoria Setubal. Daar hield hij in negen competitiewedstrijden twee keer de nul.

Bij Kortrijk gaat de Portugees met Zwitserse roots de concurrentie aan met Sebastien Bruzzese. Die kreeg zijn kans in doel na het vertrek van Thomas Kaminski naar AA Gent.

Koita van Gent naar Kortrijk

En ook Aboubakary Koita trekt op uitleenbasis naar Kortrijk. Hij komt over van AA Gent.

De dribbelvaardige flankspeler vindt bij de Kerels Yves Vanderhaeghe terug, zijn trainer van bij de Buffalo's. Koita, een 20-jarige Belg met Senegalese roots, maakte zijn profdebuut bij ASV Geel in de Proximus League op 17-jarige leeftijd. Het seizoen erna kwam Geel uit in de eerste amateurklasse en in 29 wedstrijden trof Koita vijf keer raak. Dat leverde hem een transfer naar Gent op.

Bij de Oost-Vlaamse topclub ondertekende Koita vorig seizoen zijn eerste profcontract. Hij debuteerde op het hoogste niveau tijdens de met 1-0 gewonnen wedstrijd van Gent tegen Anderlecht op 13 mei 2018. Dit seizoen speelde de snelle winger, die op beide flanken kan spelen, zes keer mee met Gent (een keer, tegen Cercle, als basisspeler de volle 90 minuten).

Ook KSV Roeselare versterkt zich nog

In 1B heeft KSV Roeselare op de valreep nog een centrumspits binnengehaald. Esteban Casagolda komt over van OH Leuven. Kingsley Madu (van Zulte Waremgem) en Arsenio Valpoort (van Busan Ipark) waren al eerdere nieuwkomers.

Cercle Brugge trekt Adama Traoré (Monaco) en youngsters Kirill Klimov en Aldom Deuro aan

Cercle Brugge heeft zich versterkt met de Russische aanvaller Kirill Klimov en de Malinese middenvelders Adama Traoré en Aldom Deuro. Klimov en Deuro spelers zijn amper 18 en worden aangetrokken met het oog op de toekomst, zo laat de Vereniging donderdag weten. Traoré wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van moederclub Monaco.

Klimov komt over van Lokomotiv Moskou, waar hij doorstroomde vanuit de jeugdopleiding. "Ik kijk er enorm naar uit in België aan de slag te gaan. Ik hoop mezelf hier verder als profvoetballer te ontwikkelen en om zo mijn team aan heel wat successen te helpen", luidt de eerste reactie van Klimov, die een contract bij Cercle Brugge ondertekent tot medio 2021. Deuro verlaat Afrique Football Elite uit Mali.

Hij onderschrijft een contract tot medio 2023. "Een mooie kans om voor Cercle Brugge te spelen. Voor mij persoonlijk een echte sportieve en extra sportieve uitdaging waar ik naar uitkijk. Ik kan niet wachten om te beginnen", aldus de Malinees. Voor beide spelers wordt Cercle Brugge hun eerste buitenlandse ervaring als profvoetballer.