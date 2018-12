Wint Yves Lampaert na Flandrien ook Kristallen Fiets?

Woensdagavond vindt het 27e Gala van de Kristallen Fiets plaats in de gebouwen van VTM in Vilvoorde. Voor het eerst sinds lange tijd is er geen uitgesproken favoriet.

Een maand geleden ontving Yves Lampaert de Flandrien-trofee van Het Nieuwsblad, de Belgische kampioen is ook één van de kanshebbers voor de award van Het Laatste Nieuws voor de beste Belgische wielrenner van het voorbije jaar.

Lampaert, naast Belgisch kampioen in 2018 ook winnaar van Dwars door Vlaanderen, krijgt concurrentie van onder anderen Greg Van Avermaet. De olympische kampioen won vorig jaar voor de vierde opeenvolgende keer de Kristallen Fiets. De Waaslander, die in de Tour acht dagen de gele trui droeg, kan woensdag het record van Johan Museeuw (1993, 1995, 1996, 1997 en 2002) evenaren.

Ook tijdritspecialist Victor Campenaerts kende een uitstekend seizoen. Hij verlengde zijn Europese titel en werd derde op het WK.

Verder moet rekening gehouden worden met Strade Bianche-winnaar Tiesj Benoot. Thomas De Gendt, die de Vuelta verliet met de bergtrui, en Tim Wellens, winnaar van de Brabantse Pijl en goed voor ritwinst in de Giro, zijn eveneens kanshebbers. Net als Wout van Aert, die zich voor de derde keer tot wereldkampioen veldrijden kroonde en ook op de weg indruk maakte.

Wereldkampioene keirin Nicky Degrendele

Voor de titel van de beste Belgische profwielrenster lijkt het een strijd te worden tussen wereldkampioene veldrijden Sanne Cant, wereldkampioene keirin Nicky Degrendele en Jolien D'hoore, die vier Worldtour-zeges boekte en op het WK piste goed was voor zilver in de scratch. Verder worden ook de Jongere van het Jaar, Ploegleider van het Jaar en Helper van het Jaar in de bloemetjes gezet.

