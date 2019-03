Wint BCO voor de 7de keer op rij?

In de halve finales schakelde Oostende Charleroi uit. De landskampioen won in eigen zaal met 83-78 en in Henegouwen met 66-78. Antwerp plaatste zich eenvoudig ten koste van Brussels (74-36 en 63-94). Oostende is ook zondag weer de favoriet. In de competitie won het twee keer overtuigend van Antwerp: 88-63 en 44-82. Sinds die laatste nederlaag, midden januari, verloor Antwerp in België wel geen wedstrijd meer (zes zeges in de competitie, twee in de beker). Ook in Europa doen de Giants het goed. Afgelopen woensdag versloegen ze het Spaanse Murcia met 75-67 in de heenwedstrijd van hun achtste finale in de Champions League. Oostende slaagde er net niet in om zich voor die achtste finales te plaatsen en liet recent ook in de eigen competitie wat van zijn pluimen. Na nederlagen tegen Mechelen en Aalstar moest het de leidersplaats afstaan aan Brussels, dat wel al een wedstrijd meer speelde, en zag het Antwerp bovendien langszij komen.

Antwerp kan op volle sterkte naar Vorst afzakken, bij Oostende is de Kroatische center Marin Maric er door een elleboogblessure niet bij.