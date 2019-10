Winkel moest lang wachten op de eerste driepunter, maar tegen Dessel was het eindelijk raak. Reuse bracht de West-Vlamingen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na een half uur verdubbelde Waeghe de bonus. Dessel scoorde in de tweede helft nog tegen maar de match eindigde uiteindelijk in het voordeel van Winkel: 2-1.