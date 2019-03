Winkel Sport wint van Gullegem

Na een gelijk opgaand wedstrijdbegin, is Winkel Sport na tien minuten de toonaangevende ploeg. Winkel de betere ploeg, maar toch staat het bij de rust 0-0. In de tweede helft creëert Gullegem een mooie kans na balverlies van Winkel. Dekiere scoort de 0-1. Gullegem kan lang aan de druk van Winkel weerstaan, maar kraakt in het slot. In de 82ste brengt Munoz Herrera Winkel langszij. In minuut 90 maakt Youla de winning goal. De match eindigt in 2-1. Winkel blijft zo op kop. Gullegem valt terug naar de rechterkolom en zal nog moeten strijden voor behoud.