Winkel Sport kegelt Petegem uit de titelrace

In de tweede amateurklasse A heeft leider Winkel Sport deze namiddag de derde in de stand, Sparta Petegem, met 2-1 opzijgezet.

Winkel startte het best aan de wedstrijd: de 1-0 voorsprong via Munoz-Herrera was dan ook logisch. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van dat openingsdoelpunt, want Cryspyn maakte al snel gelijk voor Sparta Petegem. 1-1 was ook meteen de ruststand.

Winkel bleef aandringen, met succes. Junior Zakari Lambo bracht de leider opnieuw op voorsprong, verdiend. Toch waren de Winkelse schaapjes nog niet op het droge: Sparta Petegem kreeg nog een strafschop, maar Joye faalde vanop elf meter.

Door de 2-1 zege zet Winkel Sport rechtstreekse concurrent Sparta Petegem nu op 8 punten gezet. De tweede in de stand, Mandel United won deze namiddag ook, in Londerzeel, met 0-1. Zo blijft het kloofje tussen Mandel United en Winkel Sport twee punten.