Winkel Sport behoudt kloof met Mandel United

In de 2 de amateurklasse keken Westhoek en Winkel elkaar in de ogen. Westhoek staat net boven degradatie. De kloof met de laatste, Diegem, bedraagt slechts 3 punten.

Om zich veilig te stellen voor de degradatie kon Westhoek beter winnen tegen leider Winkel. Zij doen het uitstekend, maar voelen de hete adem van Mandel in de nek. Mandel won gisteren en staat dus op gelijke hoogte, maar Winkel wil die driepuntenkloof behouden.

De wind bepaalde in de eerste helft grotendeels het spelbeeld. Onder meer door veel slordige passes werd er maar weinig doelgevaar gecreëerd.

Tweede helft

In de tweede helft zagen we een volledig ander spelbeeld. Beide ploegen stapelden de kansen op de voorsprong voortdurend op. Het is pas vijf minuten voor tijd dat Herrera de bal tegen de netten tikt. Een slotoffensief van de thuisploeg kwam er niet meer waardoor Winkel deze felbevochten wedstrijd wint met een zuinige 0-1.