Met nog 2 wedstrijden te gaan kon Winkel Sport vanmiddag eindelijk de titel vieren. De leider in tweede amateur had aan 1 punt genoeg in Harelbeke om zekerheid te hebben.

Winkel Sport is de beste ploeg van de reeks, dat bewijzen de cijfers: 65 punten, slechts 5 verlieswedstrijden, 59 goals gescoord en slechts 24 tegen. Maar vanmiddag moest daar dus nog minstens 1 puntje bij om zekerheid te hebben over die zo begeerde titel.

Op het veld van Harelbeke blijft het 0-0, en dat is voldoende voor Winkel om de titel te pakken, want concurrent Mandel verliest in Diegem. Ook voor Harelbeke goed nieuws: met het extra puntje zijn ze zeker van de redding in tweede amateur.