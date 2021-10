Winkel pakt verdiend punt tegen FC Luik

Slechter kan de wedstrijd niet beginnen, want na 20 seconden profiteert Jeremy Perbet al van mistasten in de Winkelverdediging. De ex-speler van Club Brugge en KV Kortrijk wordt volgende maand 37, maar is zijn neus voor doelpunten nog niet kwijt. Want alhoewel het vroege doelpunt de wedstrijd verlamt, blijft Perbet loeren op dat doelpuntje. Galens moet een paar keer flink aan de bak, ook op pogingen van D'Ostilio en Rodes. Winkel heeft het moeilijk om tot een goede combinatie te komen. Dat lukt een keer op de linkerflank, met een voorzet van Van De Velde naar Verhoost, die de Luikse doelman niet kan verontrusten.

Winkel recht de rug na de rust

In de tweede helft zien we een ander Winkel. Een hoekschop gaat helemaal achteruit tot bij Galens, die opnieuw diep stuurt. Amini en Pupe krijgen dan de bal bij Van De Velde, die heerlijk buiten het bereik van Debaty plaatst. De 1-1 is op dat moment nog gevleid, maar daarna rechtvaardigt Winkel die situatie. Met een knap schot van Debouver, en goede pogingen van Waeghe en Dewaele. Luik dreigt alleen nog met een schot van D'Ostilio. Het blijft zo 1-1, een verdiend punt voor Winkel, dat nu acht punten telt uit acht wedstrijden.