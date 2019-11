Winkel heeft deugddoende zege beet

In de eerste amateurklasse speelde Winkel vanmiddag tegen Dender. Winkel staat momenteel laatste met 7 punten en amper 1 zege in 11 wedstrijden: het is dus van moeten tegen Dender, het nummer 11 in de stand.

Winkel wilde de drie punten maar al te graag thuishouden. Dat was immers al geleden van 6 oktober. De thuisploeg maakte zijn goede intenties dan ook meteen duidelijk. Toch blijft het na heel wat kansen voor Winkel op een 0-0 tussenstand steken.

Doelpuntenfestival na de rust

Na de rust kregen de bezoekers meteen een vrijschop. De bal bleef hangen in de zestien: Buysens reageert het snelst, maar schuift naast. Drie minuten later viel de openingsgoal aan de overkant: Herrera tiktte op aangeven van Waeghe de bal tegen de netten. Winkel toonde zich duidelijk niet tevreden met de minieme voorsprong en ging op zoek naar meer. Uiteindelijk slaagden de thuisspelers er in om ook de 2-0 op het bord te zetten. Met nog 20 minuten op de klok zorgde Hens met de 2-1 voor de aansluitingstreffer. De vreugde bij de bezoekers was echter van korte duur: Waeghe legt de wedstrijd met een mooie pegel in z'n definitieve plooi. In het absolute slot maakt Oumedjeber er nog 4-1 van. Winkel wint zo voor de tweede keer dit seizoen en doet een goede zaak onderin het klassement.