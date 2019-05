Wings for Life World Run in Ieper

Vanmiddag om 13 uur is onder de Menenpoort in Ieper de 5 de editie van de Wings for Life World Run van start gegaan. Dit is een uniek en wereldwijde wedstrijd voor hardlopers en rolstoeldeelnemers.

In plaats van een finishlijn, strijden deelnemers zij aan zij om een virtuele Catcher Car voor te blijven.

Deze virtuele Catcher Car vertrekt 30 minuten na de start met 14 km/h en verhoogt gestaag de snelheid totdat de laatste atleten zijn ingehaald. 100% van alle donaties en het inschrijvingsgeld komt ten goede aan onderzoek naar ruggenmergletsels.

Naast burgemeester Emmily Talpe en animator Wesley Butstraen (in engelenpak) stond ook acteur Louis Talpe aan de start. In ons land werd er ook gelopen in Gent en in Brussel. De deelnemers lopen samen met meer dan 100.000 andere deelnemers over heel de wereld.

“Onderzoek blijft uiterst belangrijk én levert resultaten op. En net dat wil de Wings for Life World Run in de verf zetten. De opbrengsten gaan integraal naar onderzoek. Dat is uniek, en direct ook de reden van het succes van de Wings for Life World Run.” zegt landgenoot en internationaal sportdirecteur van de Wings for Life World Run Marc Herremans.