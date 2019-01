Zelden is een voetbalrivaliteit in een en dezelfde gemeente zo groot als in Wingene. De gemeente telt 14.000 inwoners en VC Wingene en SK Voorwaarts Zwevezele voetballen dit jaar samen in Derde Amateurklasse.

Zwevezele pakte al een periodetitel. Maar nu was het Wingene dat zich de sterkste toonde via doelpunten van Bruning en Rusiti.