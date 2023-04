"Wij vechten zondag voor Waregem": Jelle Vossen blikt vooruit

Zulte Waregem telt in spanning af naar zondag, dan moeten ze op eigen veld winnen van Cercle Brugge als ze in de hoogste klasse willen blijven. En bovendien mag concurrent Eupen niet winnen op het veld van Club Brugge.

Het stadion van Zulte Waregem is uitverkocht, de supporters zijn er helemaal klaar voor. Nu de spelers nog.

"Wedstrijden waarvoor je voetbalt"

De schwung zit er in en er kan ook gelachen worden bij Essevee. Nog geen sprake van zenuwen vijf dagen voor de match van de waarheid. Maar het besef dat het van moeten is, is er zeker.

Jelle Vossen: "Dat zijn de wedstrijden waar je uiteindelijk voor voetbalt. Als we die wedstrijd tot een goed einde kunnen brengen, dan kan het een fantastische dag worden maar dan zal iedereen nog beter moeten zijn dan we in Eupen waren. Zowel wij als de supporters. We gaan iedereen 100 procent nodig hebben en dan kan het een heel leuke dag worden. Maar we hebben nog niets in handen, daar moeten we eerlijk en realistisch in zijn. We hebben nog alles om voor te spelen."

Steun van supporters

Opdracht één tegen Eupen is gelukt. Met dank ook aan de massale steun van de supporters.

Jelle Vossen: "Ik denk dat mensen dat niet genoeg kunnen benadrukken hoe belangrijk dat is voor een voetbalploeg, als je ziet dat dat volledige vak daar uitverkocht is, dat die mensen een trip moeten maken voor meer dan tweeënhalf uur denk ik, dan geeft dat een enorme boost aan de ploeg. Als je dan nu hoort dat het stadion zondag ook uitverkocht is, dan is dat geweldig nieuws en dan hoop ik dat we er allemaal samen een historische dag van kunnen maken." Jelle Vossen is einde contract bij Zulte Waregem en wil sowieso in eerste klasse blijven spelen. Maar eerst alles of niets zondag met Essevee."

"We vechten voor deze club & stad"

- Had je gedacht dat jij, Jelle Vossen, na zo'n lange carrière, dit nog zou moeten doen?

"Strijden voor het behoud. Nee, om eerlijk te zijn niet. Maar de persoon Jelle Vossen is in dit hele verhaal ook niet belangrijk. Wij vechten zondag voor deze club, voor deze stad, voor iedereen die Waregem een warm hart toedraagt, in eerste klasse te houden. We hebben een moeilijk seizoen achter de rug maar we kunnen dat zondag wel op een heel positieve noot afsluiten. Dan gaat het niet om individuen maar draait het om het collectief en dat is het enige dat telt zondag. Heel veel succes. Dankjewel."