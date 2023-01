Wielsbeke en Wervik delen de punten

In de derde amateur kreeg Wielsbeke vandaag Wervik over de vloer. De thuisploeg staat achtste en probeert de aansluiting met de top te behouden. Wervik staat veertiende en heeft de punten absoluut nodig.

Goed begonnen, is half gewonnen en dat hadden de bezoekers uit Wervik niet goed begrepen. Na amper vier minuten kon Jari Dejaeghere de 1 – 0 in de bovenhoek binnenkrullen. Wielsbeke bleef kansen creëren, al lukte scoren voor de rust niet meer. Wervik kon voor de rust maar een enkele doelpoging laten noteren.

Wervik herleeft

In de tweede helft herpakte Wervik zich en knokte het zichzelf terug in de wedstrijd. Kansen kwamen er nu wel, al was het wachten op de gelijkmaker. Die kwam er pas net voor affluiten. Wervik versierde een discutabele vrije trap. Gianni Lingier bracht de bal voor het doel en die waaide binnen aan de tweede paal. Daarmee stond meteen ook de eindstand op het bord: 1 – 1.