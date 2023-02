Wielrenster Justine Ghekiere klaar voor de voorjaarsklassiekers

De 26-jarige is misschien nog een groentje in het peloton, maar lokte onlangs de interesse van het profpeleton na haar marathon van 12 uur op Zwift. Na tussenstappen bij Bingoal-Chevalmaire en Plantur Pura rijdt ze nu voor het vrouwenteam van Patrick Lefevere.

Afgelopen weekend verraste Justine dan ook vriend en vijand met haar eindzege in de ronde van Valencia. Ze is dan ook een beetje overdonderd door de belangstelling na haar spraakmakende zege. "Mijn sociale media ging booming. Toen ik over de meet kwam, vloekte ik omdat ik tweede was in de sprint. Ik zou tevreden geweest zijn met alleen maar de bolletjestrui, maar dan kwamen ze mij zeggen dat ik ook de leider was in het algemeen klassement. Dan was het wel even slikken."

Vorig jaar verbaasde Ghekiere al. Door een stuurfout werd ze pas tweede in de Grote Prijs van Wallonië. Op het WK in Wollongong was ze de tweede Belgische met een negentiende plaats. Klimmen is dus een van haar specialiteiten. "Vooral de Waalse klassiekers probeer ik te pieken. In de tweede helft van het seizoen mik ik op de rondes, maar die zullen niet in België plaatsvinden. De druk zal wel iets hoger zijn, maar de verwachtingen zullen er wel zijn. Elke koers zal met meer druk zijn. Ik hoop dat dat iets positief zal zijn", aldus Justine.

Wie Ghekiere aan het werk wil zien, moet wachten tot Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Daarna rijdt ze nog de Waalse klassiekers.