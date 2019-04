Droevig nieuws uit Izegem en een groot verlies voor de wielerwereld, want Patrick Sercu is overleden.

Sercu was één van de grootste pisterenners aller tijden, met niet minder dan 88 overwinningen in zesdaagses, vaak ook aan de zijde van Eddy Merckx, z’n boezemvriend.

Sercu won goud op de kilometer met vliegende start op de Olympische Spelen, in 1964 in Tokio. Maar ook buiten de piste boekte hij succes. Zo won Sercu ondermeer de groene trui in de Tour van 1974 en pakte hij 13 ritten in de Ronde van Italië. Patrick Sercu is 74 jaar geworden.

Later meer