Wieleravond in Brugge voor terugkeer Ronde Van Vlaanderen

De start van 'Vlaanderens Mooiste' keert dus opnieuw terug naar de Grote Markt van Brugge. Om dit gebeuren luister bij te zetten organiseert de stad Brugge tal van activiteiten. Eén daarvan is een wieleravond die plaats heeft op donderdagavond 23 februari in het Concertgebouw van de stad, twee dagen dus voor de start van het Belgische wielerseizoen op de weg met de Omloop Het Nieuwsblad.

"Start terug thuis"

"De start van de Ronde is terug thuis in onze stad en daarmee beleven we binnenkort opnieuw een van Brugges mooiste dagen. De sfeer bij de start op de Markt is niet te versmaden. Het publiek staat oog in oog met de renners wanneer die zich voorstellen op het grote podium. Achter de nadarhekken staan duizenden lokale en internationale wielerliefhebbers om een glimp van hun favoriet op te vangen. We pakken binnenkort uit met een uitgebreide promocampagne rond onze wielerhoogdag. De Brugse wieleravond is alvast een niet te missen Brugse prelude op de Ronde. Het is een niet te missen avond voor al wie de wielersport genegen is", meldt burgemeester van de Stad Brugge, Dirk De Fauw.

Parcours dan bekend

"Er wacht de Ronde een warm welkom in Brugge", zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel. "Het zal een leuk weerzien worden en wij kijken er als organisatie dan ook enorm naar uit om weer naar Brugge terug te keren, wat in de komende zes jaar dus drie keer zal gebeuren. Iedereen die benieuwd is naar het parcours tussen Brugge en Oudenaarde op 2 april, kan ik zeker en vast aanraden om op 23 februari in het Concertgebouw aanwezig te zijn. Dat in combinatie met een flinke dosis Vive le Vélo is ongetwijfeld iets waar de wielerfan, in Brugge en daarbuiten, naar uitkijkt."

In Vive Le Vélo-stijl

"Het zijn de bekende Vive le Vélo gezichten die op de gastenlijst van Karl Vannieuwkerke staan. José De Cauwer en Ine Beyen, beide co-commentator voor de VRT bij respectievelijk mannen en vrouwen, tekenen present. Daarnaast mogen bezoekers ook uitkijken naar de verhalen van Eddy Planckaert en de analyses van Marijn de Vries. Wie wielrennen en Brugge zegt, zegt uiteraard meteen Renaat Schotte. En zoals in de koers gaan we ook die avond 'naar Renaat!', want de Bruggeling belt in vanuit de UAE Tour, waar hij op dat moment al aan zijn wielerseizoen begonnen zal zijn", aldus Van Den Spiegel.