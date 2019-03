Wie wint E3 BinckBank Classic?

De E3 BinckBank Classic gaat vandaag op zoek naar een opvolger voor Niki Terpstra. Voor de start is heel wat volk komen opdagen in Harelbeke.

De Nederlander behoort na zijn overstap naar Direct Energie wel niet meteen tot de topfavorieten. Daarvoor moeten we in de richting kijken van het quasi ongenaakbare Deceuninck-Quick.Step, dat met Lampaert, Gilbert en Stybar drie kandidaat-winnaars in de rangen heeft, maar wel tempobeul Tim Declercq moet missen.

Favorieten op een rij

Tegen het collectief van Patrick Lefevere zullen vooral individuele renners moeten opboksen. Oliver Naesen is in bloedvorm, en heeft vertrouwen te koop na zijn tweede plaats in Milaan-San Remo. Greg Van Avermaet staat dan weer met twijfels aan de start na de Primavera, en Peter Sagan wil graag een tweede zege in Harelbeke. Voor de andere kanshebbers kijken we naar Nills Politt (Katusha), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Gianni Moscon (Team Sky), Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Sep Vanmarcke (EF), Alexander Kristoff (UAE), en natuurlijk Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

Opvallend dit jaar is de 'tunnel' waardoor de renners moeten rijden aan de laatste kilometer voor de finish (zie foto hierboven).

De wedstrijd start om 12u15 aan het voetbalstadion van Harelbeke. Na 204 kilometer en 15 hellingen kennen we de opvolger van Niki Terpstra.

Je kan via onze Instagramaccount de hele dag een sfeerverslag volgen vanuit Harelbeke. Een uitgebreide reportage met heel wat reacties zie je ook in ons middagnieuws vanaf 12.30 uur en avondnieuws vanaf 18u. En er is ook een extra aflevering van Sport West na het nieuws vanaf 18u!

Jeroen Sap & Davy Vercaemer zijn in Harelbeke en spraken al met enkele renners aan de start.

REACTIE YVES LAMPAERT (DECEUNINCK - QUICK.STEP):