Van Aert maakte op de Bosberg op een dertiental kilometer van de meet het verschil en reed weg. De achtervolgers kwamen niet dichter en de Belgische kampioen gaf geen krimp en reed autoritair naar de zege. Colbrelli klopte Van Avermaet in de sprint om de tweede plaats. De 27-jarige Van Aert volgt op de erelijst de Italiaan Davide Ballerini op. De Brit Jake Stewart en Sep Vanmarcke maakten in 2021 het podium vol. Jasper Stuyven was in 2020 de vorige Belgische winnaar.