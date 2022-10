Wevelgem moet zonder punten terug over de brug

In eerste provinciale moest koploper Wevelgem City de brug over de Leie oversteken voor de derby tegen White Star Lauwe. Ze hadden al een jaar niet meer verloren. Na een pittige derby heeft WS Lauwe een einde aan die reeks gemaakt.

KV Kortrijk-Zulte Waregem is maar een surrogaat-Vlasico, vinden ze in Lauwe en Wevelgem. Dit is het echte duel van de Golden River, de Leie die tussen beide gemeenten ligt.

De doelman van 'Witstar Lauwe' laat na zeventien minuten een plaatsballetje van Dieter Meulenyzer knullig onder zijn handen glippen. Wevelgem staat niet onverdiend 0-1 voor, maar duwt daarna niet verder door. Vanaf dan nemen de jonkies van Lauwe de wedstrijd in handen. Ze versieren kans na kans. Uiteindelijk is het Arend Callewaert die het hoogst klimt op een corner en de verdiende gelijkmaker binnen kopt.

Drie minuten later, opnieuw een standaardfase met Vancompernolle richting tweede paal. De bal komt voor doel, Deman eerst nog met de prima reflex, maar op de tweede poging van Kevin Bostyn moet hij zich toch gewonnen geven. Lauwe-Wevelgem is 2-1 bij de rust. Na de rust is het vooral genieten van de derbysfeer. Invaller Lefebvre scoort nog de 3-1, maar die wordt afgekeurd door een fout op de doelman.

Voor het eerst sinds meer dan een jaar weet Wevelgem weer wat verliezen is.