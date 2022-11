Wevelgem behoudt in extremis leidersplaats

Het was de thuisploeg die het heft meteen in handen nam en Deerlijk in de verdediging drukte. Na 10 minuten leek de Wevelgem z’n overwicht te verzilveren, maar daar besliste de lijnrechter anders over. Het was voor de bezoekers het sein om zich opnieuw in de wedstrijd te knokken en dat loonde. Wat niet voor Wevelgem lukte, lukte wel aan de overkant. Vandendriessche kopte de 0-1 netjes tegen de touwen en draaide zo de rollen helemaal om. De bezoekers diepten hun voorsprong bovendien nog verder uit dankzij de 0-2 van Honoré. Na de rust kwam Wevelgem sterk uit de kleedkamer. Dejonghe scoorde al snel de aansluitingstreffer en dat gaf de thuisploeg vleugels. Deerlijk leek in eerste instantie goed stand te houden, maar Wevelgem-verdediger Jonas Roose maakte in extremis alsnog gelijk.

Een bewogen topper eindigt zo op 2-2. Wevelgem blijft door de late gelijkmaker aan kop in eerste provinciale.