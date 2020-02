West-Vlamingen stellen teleur op WK veldrijden

Van der Poel reed in de eerste ronde al weg en finishte uiteindelijk met ruime voorsprong. De Brit Tom Pidcock veroverde zilver voor Toon Aerts. Michael Vanthourenhout finishte op ruime afstand als 6de. Iserbyt, nochtans gestart als één van de kopmannen voor België, maakte nog net de top tien vol.

Voor de 25-jarige van der Poel was het de tweede wereldtitel op rij, de derde in totaal en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Wout van Aert, die tussen 2016 en 2018 drie keer op rij wereldkampioen werd. Van Aert moest in Zwitserland vrede nemen met de vierde plaats, op meer dan twee minuten. De laatste keer dat de Belgen op een WK naast goud en zilver grepen, was in 2008 in het Italiaanse Treviso. Sven Nys werd toen derde, na winnaar Lars Boom en Zdenek Stybar.

Iserbyt reageert niet in mixed-zone

Michael Vanthourenhout deed na de wedstrijd zijn verhaal. Het respect voor de winnaar van der Poel is groot. Zelf neemt hij vrede met zijn resultaat: “Het was een cross die niet liegt. Iedereen kwam op zijn plaats terecht.” Bekijk zijn volledige reactie in de video bovenaan het artikel. Iserbyt stopte niet in de mixed zone na afloop. Hij reed meteen door naar z'n camper en sprak niet met de pers. Wel deelde zijn team een audio-file een uurtje na de wedstrijd. "Mijn eerste rondes waren goed", zegt hij, "maar ik voelde wel altijd op die bergjes dat ik vooraan moest zitten, want het tempo lag daar iets te hoog voor mij. Je moest lopen en die stappen waren net iets te groot voor mij om te kunnen volgen. Op de lange rechte stukken had je veel power nodig, maar ik vond nooit echt mijn grip op het parcours. En uiteindelijk zakte ik weg in de wedstrijd. Er waren amper stukken om te recupereren, het was echt lastig. Dit was een parcours dat me niet echt lag. Het was een beetje 'te'. Een beetje regen mocht wel, maar voor mij was het net iets te veel en was het heel zwaar. Maar goed, dat was dat. Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg."

Iserbyt had podiumambities. "Als dat niet lukt, dan is dat jammer. Mijn seizoen was al heel goed, een podiumplaats was een mooie bekroning geweest, maar het is niet gelukt. Er komen nog wedstrijden die ik kan winnen de komende weken. Het lag hier niet aan mijn conditie, die kan niet weg zijn op een week. Ik vond hier nooit echt mijn draai, geen grip ook, het was precies alsof ik met mijn achterwiel op ijs reed, het sloeg precies door. Het ging niet echt goed. Indien we het WK op het parcours van zaterdag hadden gereden, dan had mijn wedstrijd er wellicht helemaal anders uitgezien, maar het is vandaag cross, dus dat is jammer."

Een oppermachtige Van der Poel verlengde zijn wereldtitel. "Mathieu was echt heel sterk, hij deed in de eerste ronde wat hij wou en daarna bleef hij het volle pond geven. Echt straf hoe hij hier wint. Er viel weinig tegen hem te beginnen. Dit parcours was eigenlijk niet echt z'n ding, maar de manier waarop hij hier rondreed toont toch aan dat ook dat niet echt een handicap is."