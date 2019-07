West-Vlamingen naar grootste WK BMX ooit

Of ons land ook daar medailles zal halen, is wel zeer twijfelachtig. Toch zijn er ook van West-Vlaamse zijde heel wat jongens en meisjes startgerechtigd. De jongste BMX-ers in Zolder zijn amper vijf jaar. Ondanks hun jonge leeftijd hebben ze toch wel wat ervaring. Amber Willem (16) uit Zedelgem, tweede op de Europese ranking, was er al bij op het WK in Azerbeidjan en werd tiende. Ze hoopt nu een plaats bij de top 8 te halen. Ook de 14-jarige Jukka Forrest uit Ieper is er in Zolder bij. Die vreest voor de sterke concurrentie uit Nederland en Amerika. We volgden hen op hun training in Oostende.