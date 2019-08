West-Vlamingen klaar voor EK skeeleren

In Zandvoorde bij Oostende verzamelden zaterdag rollerskaters van over heel Europa voor de Flanders Grand Prix. Vanuit West-Vlaams oogpunt was het uitkijken naar drie EK-gangers: Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en Indra Médard. Wij gingen eens polsen hoe het staat met hun vorm.

De Flanders Grand Prix is een manche van de Europa Cup skeeleren, maar ook een laatste echte test voor de atleten die over twee weken afzakken naar het EK in Spanje. Onder hen drie West-Vlaamse seniors: Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en Indra Médard. Na het afgelopen WK in juli is het EK de tweede grote afspraak deze zomer.

Het West-Vlaamse speerpunt in het skeeleren is Sandrine Tas. Na het WK met één bronzen medaille was ze een beetje ontgoocheld, dus wil Tas op het EK zowel op de korte als lange nummers weer volle bak winnen. Ook ploeggenote Stien Vanhoutte is gekwalificeerd. De spurtbom combineert sinds vorig jaar het skeeleren met schaatsen en droomt dan weer van haar eerste gouden EK-medaille.

Bij de mannen is het uitkijken naar Indra Médard. Op het WK pakte hij samen met Bart Swings en ploegmaat Tim Sibiet brons in de aflossing.

Het EK in het Spaanse Pamplona start op 26 augustus.