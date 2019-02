West-Vlamingen geselecteerd voor WK op piste

Twee West-Vlamingen zijn geselecteerd voor het WK wielrennen op de piste, in het Poolse Pruzkow. Dat WK begint over een week.

Bondscoach Peter Pieters selecteerde om te beginnen Fabio Van Den Bossche - Oost-Vlaming maar hij rijdt bij het EFC-team- voor de ploegenachtervolging bij de heren, en Shari Bossuyt uit Roeselare voor de ploegenachtervolging bij de dames. Een van de grootste kanshebbers op een medaille is Nicky Degrendele, maar het is de vraag in hoeverre ze is hersteld van haar zware val in Parijs. Op de laatste wereldbekers ging het de goede richting uit.

"In finale alles mogelijk"

“Luzern was nog niet goed, maar in Hong Kong stond ze alweer in de finale,” zegt Pieters. “Dat was niet super, maar ze deed tenminste weer mee op 5 weken van het WK. Als je dan 5 weken goed gefocust kan zijn op het WK, en je weet dat ze het spelletje graag doet, dan moet een finale er wel inzitten. En in een finale is alles mogelijk.”