West-Vlamingen geselecteerd voor EK Roeien, Tibo Vivey mag niet mee

Drie boten vertegenwoordigen ons land op het EK roeien in het Sloveense Bled. Bondscoach Axel Müller legt voor de skiff zijn vertrouwen in Tim Brys, net als in Aaron Andries en Tristan Vandenbussche in de dubbel-twee in de open categorie. Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert komen in actie bij...

Tibo Vyvey, de onbetwiste nummer 1 bij de lichtgewichten en regerend Belgisch kampioen in de skiff, moet zich tevreden stellen met een selectie voor een wereldbekermanche van 16 tot 18 juni in het Italiaanse Varese. Vivey neemt er als duo samen met de jonge Mil Blommaert deel. Naast Vyvey werden ook Ruben Claeys, Gaston Mercier en Ward Lemmelijn niet opgenomen in de selectie voor het EK. De bondscoach baseerde zich voor zijn keuzes op de resultaten van de trials (Belgische kampioenschappen), de Race Seat (over 1.000 meter) en de Gentse regatta's.

Het EK in Bled vormt voor de Belgian Sharks de eerste belangrijke horde in de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs. De eerste tickets worden echter pas uitgereikt op het WK in Belgrado begin september.

