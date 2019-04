West-Vlamingen azen op winst in Roubaix

Wout van Aert is een van die kanshebbers, al wuift de Kempenaar die status weg. "Zo'n lijstje met favorieten maakt niet veel uit", verklaarde Van Aert. "Ik kijk vooral naar mezelf, voel me nog steeds goed en mik op een mooi resultaat."

Een andere naam voor zondag is Greg Van Avermaet, die graag nog eens op de hoogste podiumplaats wil staan. Daarvoor krijgt hij de steun van Guillaume Van Keirsbulck. De Armada van Deceuninck - Quick-Step, met Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Zdenek Stybar, hoort altijd bij de favorieten. Lampaert is gebrand op een sterke prestatie. Ook Trek-Segafredo, dat Jasper Stuyven en John Degenkolb de baan op stuurt, hopen hun voorjaar wat meer kleur te geven. En dan is er nog Lotto Soudal. De Belgische formatie rekent in Noord-Frankrijk op Jens Keukeleire en Tiesj Benoot. Keukeleire reed dit voorjaar heel constant en hoopt op een uitschieter in Roubaix. Daarnaast is het ook uitkijken naar de prestaties van een aantal andere West-Vlamingen zoals Sep Vanmarcke.

De Slovaak Peter Sagan vloerde vorig jaar in een sprint met twee de Zwitser Silvan Dillier en wil die prestatie graag herhalen. Niki Terpstra eindigde als derde. De Nederlander is er deze editie niet bij na zijn zware val in de Ronde van Vlaanderen.

