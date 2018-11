West-Vlaanderen boven op Koppenberg

De juniorencross op de Koppenberg kon uitpakken met ruim 50 deelnemers, onder hen ook een stevige Britse delegatie en het was Ben Tulett die meteen de wedstrijd in handen nam. De wereldkampioen sloeg al meteen een klein kloofje in de eerste ronde, maar zag Lennert Belmans uiteindelijk wel nog aansluiten.

Achter hen volgde Yorben Laureyssen, nog wat verder Jenson Yong in vierde positie. Tulett zou evenwel gas moeten terugnemen in de tweede ronde en het was Belmans die de koppositie nam. Wat later was zelfs geen sprake meer van de wereldkampioen die opgaf met knieproblemen. Vooraan werd niet geaarzeld, Belmans bleef het mooie weer maken, Lauryssen volgde als tweede op 15 tellen, Yente Peirens moest als derde al 40 seconden prijsgeven halfweg koers. Belmans verzwakte niet en diepte zijn voorsprong verder uit. Hij begon met 23 seconden bonus aan de laatste ronde. Geruststellend, leek het, tot hij kreeg af te rekenen met materiaalpech. Lauryssen wipte hem voorbij en haalde het voor Yente Peirens. Joran Wyseure vervolledigde het podium, Belmans zou vrede moeten nemen met een vierde plek.

Voor Lauryssen, die aan de finish zijn fiets omhoog stak, is het zijn eerste overwinning van het seizoen nadat hij vorige week in Luxemburg nog vrede moest nemen met een derde plek en een week voordien in Boom met een tweede plaats.