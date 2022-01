West-Vlaamse wielerprofs in Waalse loondienst

Na een deugddoende stage onder de Spaanse zon maken de wielerprofs zich op voor de start van de competitie in Spanje en Frankrijk. Er zijn dit seizoen bijna veertig West-Vlaamse profs aan de slag, en een groot aantal daarvan rijdt in Waalse loondienst.

Intermarche-Wanty-Gobert is de enige Waalse Worldtourploeg, en is die status steeds meer waardig. De omkadering is onder Aaike Visbeek op-en-top professioneel geworden, maar dat betekent ook dat de renners moeten volgen.

Tom Devriendt is altijd een vrijbuiter kunnen zijn, maar wordt nu opgenomen in de sprinttrein van nieuwkomer Gerben Thijssen.

Thijssen, een uitgeweken Limburger die nu in Harelbeke komt over van Lotto-Soudal. Hij moet samen met Alexander Kristof een van de speerpunten van de ploeg worden. De verantwoordelijke voor de Thijssenexpress is Pieter Vanspeybrouck. Baptiste Planckaert kan wel nog verder koersen. Na twee rotseizoenen, met een sleutelbeenbreuk en knieproblemen, hoopt hij op een normaal seizoen om zo een steentje bij te dragen aan een verlengd verblijf van de ploeg in de Worldtour.

Ook bij Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles hebben een pak West-Vlamingen onderdak gevonden. Neo's Ceriel Desal en Louis Blouwe kunnen er groeien onder de ervaren vleugels van Timothy Dupont. Dupont verdiende dat respect door al vroeg in het seizoen een overwinning te pakken in Bessèges. Het gevoel op stage is goed, via Valencia en Antalya stoomt hij zich klaar voor het Belgische werk.

Arjen Livyns was de absolute revelatie in de klassiekers. Livyns werd aan de knie geopereerd na een val in Parijs-Roubaix, em begint met wat achterstand aan het seizoen. De nadruk ligt opnieuw op het Vlaamse werk.

Aanvallen zit Livyns in het bloed, maar dat kun je nog meer zeggen van Kenny Molly. In Kroatië en Izegem leverde hem dat bijna de zege op, maar Molly grossiert voorlopig vooral in bergtruien. Hij wil zijn harde werk in de Ardennen graag beloond zien met een sterke prestatie in Luik-Bastenaken-Luik.