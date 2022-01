West-Vlaamse titelkandidaten vertrokken naar WK Veldrijden

De Belgische selectie is vanmorgen vanop Zaventem vertrokken naar het WK veldrijden in de Verenigde Staten.

Dit weekend hebben we in Fayetteville twee West-Vlaamse kanshebbers op een podiumplaats bij de elite-renners.

West-Vlaming in regenboogtrui?

Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout raakten vlot voorbij de security in de vertrekhal van de luchthaven. Als dat straks ook met ene Tom Pidcock lukt dan is de kans bijzonder groot dat we een West-Vlaamse wereldkampioen bij de elite krijgen.

In Hoogerheide zette Iserbyt uit Kuurne gisteren nog eens de puntjes op de i: hij is de kopman bij de Belgen en krijgt een ongeziene kans om de regenboogtrui te pakken.