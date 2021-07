De Bruggeling en de Oostendenaar moesten enkel Duitsland (Kress/Müller-Ruchholtz) en Frankrijk (Ludwig/Marcelot) voor zich dulden. Onze landgenoten, die uittredend Europees kampioen waren, klokten 6:24.85.

Skiffeur Tristan Vandenbussche uit Brugge werd zesde in zijn A-finale, die werd gewonnen door de Bulgaar Emil Neykov. Vandenbussche finishte in 7:08.20. De vrouwendubbel Caitlin Govaert/Mazarine Guilbert werd derde in de B-finale in 7:20.66.

