West-Vlaamse renners klaar voor Tour de France

Met de ploegenvoorstelling in Kopenhagen is het Tour de France-circus echt op gang getrokken.

Naast Stan Dewulf en Yves Lampaert rijden er nog twee West-Vlamingen mee. Guillaume Van Keirsbulck en Edward Planckaert zijn opgenomen in de sprinttrein van Alpecin-Deceuninck voor hun snelle man Jasper Philipsen. Ze hopen alletwee ook op de Champs Elysées in Parijs nog hun werk te kunnen doen.

Guillaume Van Keirsbulck is aan zijn derde Tour toe. Edward Planckaert debuteert in de Tour, na een moeilijk voorjaar met een zware blessure. Hij vervangt Jonas Rickaert in de sprinttrein voor Jasper Philipsen.

In 2018 zorgde Van Keirsbulck nog voor een van de stunten van de Tour, een ontsnapping van bijna 200 kilometer. De Tour start morgen met een proloog, op 6 juli is er de kasseirit naar Arenberg.