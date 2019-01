Vandaag beginnen Julien Vermote, Jens Keukeleire en Jelle Wallays in de ronde van San Juan aan hun seizoen 2019. Jeroen Sap sprak met hen tijdens de voorbereiding in Calpe.

De drie J’s starten met veel ambitie, en mikken dan ook hoog met een overwinning in het voorjaar. Vermote was er vorig jaar al heel dicht bij in Kuurne, Wallays scoorde al in San Juan, terwijl Keukeleire knarsetandend moest toekijken vanuit zijn ziekbed.