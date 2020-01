West-Vlaamse ploegen op 22ste speeldag in Jupiler Pro League

KV Oostende is immers al een tijdje op de dool en zakte na de 0-1 nederlaag van vorig weekend tegen rechtstreekse concurrent Waasland-Beveren weg naar de voorlaatste plaats. Ook extrasportief is het onrustig aan zee. CEO Patrick Orlans werd woensdagavond aan de deur gezet en een deal met het Amerikaanse investeringsbedrijf Pacific Media Group is nakende.

Op zondag zal de spanning te snijden zijn in het Jan Breydelstadion. Daar spelen om 14u30 Cercle Brugge en Anderlecht hun laatste kaarten uit in respectievelijk de strijd om het behoud en de race voor Play-off 1. Cercle is als rode lantaarn intussen zeven punten verwijderd van nummer vijftien Oostende en moet dringend punten beginnen pakken om de hoop op 1A-voetbal volgend seizoen levend te houden. Paars-wit van zijn kant toonde positief voetbal in de clash tegen Club Brugge (1-2), maar bleef toch opnieuw met lege handen achter. De kloof met nummer zes Genk liep zo opnieuw op tot zeven punten.

Later zondag (om 18u) is er de verplaatsing van leider Club Brugge naar KV Kortrijk. Blauw-zwart kon woensdag in de heenwedstrijd van de halve finales van de Croky Cup verrassend niet winnen van Zulte Waregem en zal in het Guldensporenstadion nog eens de puntjes op de i willen zetten. Antwerp sluit de speeldag om 20u af met een thuisduel tegen Zulte Waregem.