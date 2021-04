West-Vlaamse ploegen grijpen ernaast

KV Oostende-Cercle Brugge 1-1

KVO moest winnen, en hopen op verlies van Anderlecht, maar de recordkampioen won met 0-1 in Sint-Truiden, en Oostende kwam zelf niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Cercle Brugge. Groen-zwart kwam 0-1 voor via Ugbo, Oostende kon pas in de blessuretijd tegenscoren via Kvasina. Boonen had nog de winning-goal aan de voet, maar besloot zelf in het zijnet, in plaats van een pasje te geven.

Jack Hendry : "We zijn teleurgesteld, maar als we eerlijk zijn, verdienden we vandaag niet om te winnen. Net zoals de stand op het einde van het seizoen niet liegt. En dus zijn we er niet bij, in de Champions play-off. Ik verwacht heel wat moeilijke wedstrijden in play-off twee, maar we hebben al goede resultaten gehaald tegen die ploegen dit jaar. En dat geeft toch vertrouwen."

Yves Vanderhaeghe : "Mijn spelers waren ontgoocheld, en ik heb hen daarvoor gefeliciteerd. Vroeger waren ze ontgoocheld na verlies, nu na een gelijkspel. En dat toont hun verandering in mentaliteit. Onze tweede helft was stukken beter dan de eerste. Na de 0-1 hadden we nog kunnen scoren, maar de paal (Musaba), en de lat (Deman) hebben dat verhinderd."

Zulte Waregem-AA Gent 2-7

Zulte Waregem kon in een rechtstreeks duel met AA Gent uitvechten wie in play-off twee mocht aantreden. Maar viel dat even tegen. Bij de rust stond er al 0-4 op het bord. In de tweede helft konden Bruno en Pletinckx nog tegenscoren, maar ook Gent deed dat nog drie keer. De 2-7 was niet het verhoopte afscheid aan deze competitie.

Club Brugge-Moeskroen 2-2

Club Brugge had het knap lastig met Moeskroen, dat net na de rust op voorsprong kwam door een doelpunt van Harbaoui. De Ketelaere en Vanaken zetten Club weer op voorsprong, maar Excel kwam toch weer langszij dankzij Silvestre. Met deze stand was Moeskroen zeker van de barragewedstrijden, maar dat was buiten Lang en Dost gerekend, die in de slotfase het lot van de Henegouwers bezegelden. Want Waasland-Beveren kreeg het voor mekaar om te winnen in Leuven, en zo het rechtstreekse degradatieticket nog door te geven aan Moeskroen.

Club Brugge begint aan de Champions play-off met 38 punten, acht meer dan Antwerp, negen meer dan Anderlecht, en tien meer dan Genk.

KV Kortrijk-KV Mechelen 1-3

Voor KVK stond er niks meer op het spel. Selemani mocht een strafschop omzetten, maar dan was het afgelopen. KV Mechelen kreeg ook een strafschop (Mrabti), en Nikolas Storm deed de wedstrijd verder kantelen net voor en net na de rust. Rob Schoofs draaide in de slotfase het mes nog wat dieper in de Kortrijkse wonde. KV Mechelen speelt de Europe play-offs, samen met AA Gent, Standard en KV Oostende. KVO begint met twee punten voorsprong.