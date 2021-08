West-Vlaamse medaillehoop op Paralympische Spelen

Bekijk ook:

De broers Vanhove in het Belgische goalbalteam

De Belgian Bulls schreven in 2018 geschiedenis door voor het eerst een medaille te veroveren op het wereldkampioenschap goalbal in het Zweedse Malmö. Ze versloegen Paralympisch kampioen Litouwen in de kleine finale en behaalden zo brons, het beste resultaat ooit voor de nationale goalbalploeg.

Daarmee kreeg België ook een rechtstreeks ticket voor deelname aan de Paralympische Spelen van Tokyo 2020. De nationale ploeg was er ook bij op de Paralympische Spelen in Peking (2008) en Londen (2012) en miste op een haar na de Spelen van Rio in 2016. (Lees verder onder de foto)

Goalbal is een sport voor blinden en slechtzienden die wordt gespeeld in teams van drie tegen drie. Het is de bedoeling om een bal (met een belletje erin) in het doel van de tegenstander te rollen. De spelers dragen een geblindeerde bril om iedereen gelijke kansen te geven.

De goalbalselectie voor de Paralympische Spelen bestaat uit zes spelers. En opvallend: van de 6 geselecteerden zijn er 3 meerlingbroers: Bruno, Tom en Arne Vanhove. Zij maken deel uit van een zesling, geboren in 1983 in Blankenberge. Alle drie de broers hebben een afwijking aan het netvlies van beide ogen.​ Bruno heeft het meeste ervaring van de drie. Hij draagt samen met amazone Michèle George ook de Belgische vlag op de openingsceremonie.