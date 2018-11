West-Vlaamse kleppers op BK zwemmen kortebaan

Gisteren won Lecluyse de 200m wisselslag. Vanluchene was de sterkste op de 100m wisselslag en pakte zilver op de 100m vrije slag. Indra Vandenbussche won de 50m rugslag en de 50m vrije slag.

Op dit BK zwemt Lecluyse niet haar vertrouwde nummers. Die variatie is een beetje ontspanning om daarna weer te knallen op de schoolslagnummers op het WK. Emmanuel Vanluchene staat nog iets minder ver in zijn seizoensopbouw. De Oostrozebekenaar kende al heel wat fysiek leed in zijn carrière en de voorbije weken strooide een liesblessure roet in het eten van zijn vernieuwde trainingsaanpak.