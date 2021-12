West-Vlaamse derby eindigt op 2-1

Club Brugge doet nog steeds mee voor de titel, al moest er dan wel gewonnen worden. Voor Zulte Waregem is het tweede jaar in de Super League vooral een jaar in de middenmoot. Het Sportstadion van Aalter was goed gevuld voor deze West-Vlaamse derby. Club Brugge startte het beste aan de wedstrijd. De hoge druk in de eerste tien minuten werd beloond.

Veel kon Essevee daar niet tegenover stellen. Club liet Zulte Waregem wat in de partij komen, maar prikte ook zelf enkele keren. Zulte Waregem probeerde toch nog eens halfweg de eerste helft, maar Rogiers trapte ernaast. De bezoekers voelden dat er meer in zat. Plots kwam Laridon alleen voor doel, maar het schot was te centraal. Bij de rust stond het 1-0.

Verdienstelijke wedstrijd

De tweede helft was pas begonnen, maar de eerste kans was voor Club. Minnaert naar Matavkova, goeie save van Seynhaeve. Essevee combineerde goed, maar kwam niet tot grote kansen. Met nog een kwartier spelen was er nog eens een kans voor de thuisploeg. Guns lobde haar tweede binnen.

Club had het inderdaad moeilijk met momenten en Essevee profiteerde toch. Een voorzet bleef hangen voor doel en Lefere duwde binnen. De bezoekers probeerden nog, maar het bleef uiteindelijk 2-1 na een verdienstelijke wedstrijd.