West-Vlaamse clash in Croky Cup

In eerste klasse ligt de competitie dan misschien stil door de interlands, in de lagere regionen bikkelen de clubs om een plaats in de volgende ronde van de Croky Cup. In de tweede ronde ontmoetten vandaag SK Zwevezele en Rumbeke elkaar.

Zwevezele is misschien wel de West-Vlaamse ploeg in tweede nationale met de meeste ambitie. Maar in een reeks met ook Lokeren, Oudenaarde en Ronse lijkt de concurrentie toch stevig. SKZ probeert vandaag alvast een ronde verder te bekeren tegen Rumbeke, dat dit seizoen in derde nationale uitkomt.

Net voor het halfuur nam Zwevezele de match in handen, resulterend in een 2-0 voorsprong aan de pauze. Eerst kon Klaas De Rock een voorzet van Vandevelde binnentikken. Net voor het rustsignaal kon Dewagenmaeker een foutje in de Rumbeekse verdediging afstraffen.

Snel boeken toe

Net na rust beging Martens een strafschopfout en knalt Vandevelde de 3-0 op het bord. Boeken dicht voor Rumbeke en Zwevezele kon wat gallery play gaan spelen. Rumbeke knokt maar was amper nog gevaarlijk. Op het eind dikt Timmerman de score nog aan tot 4-0.

De ploeg van trainer Hans Cornelis slaagde met glans voor deze eerste test. In de volgende ronde ontmoet Zwevezele opnieuw een West-Vlaamse club. Het ontmoet KFC Mandel United, dat in de tweede ronde de maat nam van Binche met 3-1.