West-Vlaamse bekerfinale in het volleybal

Menen leed in de terugwedstrijd van zijn halve finale tegen Borgworm wel een 2-3 nederlaag (25-16, 25-19, 31-33, 20-25, 16-18), maar had de heenwedstrijd met 0-3 gewonnen.

Zondag 26 februari staat Menen in het Antwerpse Sportpaleis in de finale tegenover Knack Roeselare, dat zaterdag al Maaseik uitschakelde. De landskampioen bevestigde de 3-0 zege uit de heenwedstrijd met 1-3 winst in Limburg.