West-Vlaams succes in WK-manche met sidecars

De West-Vlamingen hebben het goed gedaan op de zevende WK-wedstrijd motorcoss met sidecars in Estland.

Wereldkampioen Marvin Vanluchene werd tweede, en komt tot op twee punten van huidig leider Etienne Bax uit Nederland. Arne Dierckens uit Wingene werd nog vierde, Davy Sanders vijfde. Daarmee stonden drie West-Vlamingen in de top vijf.

De volgende WK-wedstrijd is over enkele weken in Markelo, Nederland.