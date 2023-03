West-Vlaams succes op BK Tafeltennis in Knokke-Heist

West-Vlaams succes op het BK tafeltennis in Knokke-Heist. Julie Van Hauwaert en Sara Devos winnen het dubbel bij de vrouwen. Ook Florian Van Acker is Belgisch kampioen in zijn categorie.

Vandaag werd het BK tafeltennis gespeeld in Knokke-Heist, met veel West-Vlaamse kanshebbers. Julie Van Hauwaert uit Zandvoorde en Sara Devos uit Kachtem pakten de titel in het dubbel bij de vrouwen.

Ook in het enkelspel komen de twee dames aan zet. Daar eindigen ze beide in de kwartfinales.

De tegenstanders van Julie en Sara komen elkaar tegen in de finale. Geen topfavoriete Margo Degraef dus. Op internationaal niveau is ze nochtans de enige Belgische sterkhoudster. In de kwartfinale gaat Degraef met indrukwekkend tafeltennis vlot voorbij Natacha Koszulap. En in de halve finale staat ze al vrij snel op een 2-0 voorsprong. Maar tweevoudig Belgische Kampioene Daria Mityukova geeft niet op en wint vier sets op een rij. Een enorme teleurstelling voor Margo Degraef.

In de finale is Mityukova nog net een klasse te groot voor juniore Lilou Massart. De geneutraliseerde Russische wint met 4-1.

Van Acker en Devos in topvorm

Ook G-sporters strijden in Knokke-Heist om de Belgische titel. Topfavoriet Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle is dé ster van het toernooi.Hij maakt zijn favorietenrol ook volledig waar. Hij walst door de kwalificaties en speelt in de finale Marc Ledoux naar huis met een droge 3-0. Business as usual voor Van Acker. Hij speelt dit toernooi uitzonderlijk met een pallet van collega Laurens Devos, omdat de lijm niet reglementair is. Maar zelfs dat kan Van Acker niet tegenhouden.

Laurens Devos heeft zijn palletje voor het eerst nodig in de kwartfinales. En dan nog tegen topfavoriet Cedric Nuytinck. Vijfvoudig Belgisch Kampioen. De Belgische nummer 1 heeft het bijzonder lastig tegen Devos. Nuytinck vecht tot twee keer toe terug na setverlies. Maar in de derde en vierde set loopt het fout voor Nuytinck. Al zijn er wel verzachtende omstandigheden. Voor Laurens Devos is dit hét bewijs dat hij de G-sport categorie ontgroeid is en mee kan op internationaal topniveau. In de halve finale zit Laurens zijn toernooi erop na 4-2 verlies tegen Florent Lambiet.

De titel bij de mannen gaat uiendelijk naar Adrien Rassenfosse. Hij wint met 4-2 van Lambiet.