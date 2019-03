Wervik wint flauwe match tegen Wingene

Wingene staat derde in het klassement en maakt dus theoretisch nog kans op promotie. Het heeft vooral oog voor de deelname aan de eindrondes en speelt daarom heel behoedzaam. Pas halfweg de tweede helft brengen enkele offensieve wissels wat verandering. In de 85ste minuut begaat doelman Delmotte van Wingene een strafschopfout op Lambrecht van Wervik. Ploegmaat Bouchart knalt vanop de stip Wervik op voorsprong. Wingene probeert nog via een aantal lange ballen, maar het is Wervik die drie gouden punten pakt.