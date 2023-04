Wervik verzekert zich op slotspeeldag van behoud

Het was een spannend seizoen voor KE Wervik, promovendus in derde amateur. Na een rampzalig seizoensbegin moesten de West-Vlamingen na nieuwjaar alle zeilen bijzetten om niet te degraderen.

Op de slotspeeldag moest KE Wervik, dat volgende week geen wedstrijd heeft omdat Anzegem er eerder dit seizoen mee stopte, nog vol aan de bak tegen Aalter. De West-Vlamingen staan elfde na een heuse remonte na nieuwjaar, maar alleen winnen tegen nummer twaalf Aalter is goed genoeg om geen barrages voor het behoud te moeten spelen.

Moeizame wedstrijd

Een krampachtig wedstrijdbegin leverde vooral veel strijd op. Op grote kansen was het wachten, tot diep in de eerste helft. Doelman Rogiest lost een afstandschot van Vandeputte, Vandamme is bij de pinken en scoort. 1-0 op slag van rust.

In de tweede helft meer van hetzelfde, weinig uitgespeelde kansen en veel duels. Aalter komt een paar keer dicht bij een doelpunt, maar de grensrechter, doelman Olievier en de lat behouden de 1-0 tussenstand. En wie zelf niet scoort, krijgt het deksel op de neus. Enkele minuten voor afsluiten tovert Louis Vandepitte een heerlijke dribbel uit zijn voeten, de assists op Vromant is loepzuiver, 2-0.

Van "door de afwezigheid van enkele sleutelspelers startten we met 6/36" tot "heel knap hoe we ons hebben herpakt"

KE Wervik verzekert zich zo op de slotspeeldag van een nieuw seizoen in derde amateur, al liep dit niet van een leien dakje, dat weet ook coach Jakob Crombez: "We misten vier sleutelspelers tijdens het seizoensbegin. De eerste vijftien speeldagen konden we niet rekenen op ons centraal duo achterin. Ook toptransfer Tamsin valt voor de seizoenstart uit. Dan pakken we maar zes punten uit 12 wedstrijden en weet je dat je niks meer mag laten liggen."

Maar de terugkeer van onder andere aanvoerder Jens Pante deed het team goed, met een heuse remonte als gevolg. "Zeker als je ziet welke reeks we neerzetten in het begin, is het heel knap wat we nu gedaan hebben sinds januari en februari. Het is dus een enorme opluchting", aldus Jens Pante.